BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
04.01.2021 15:26
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNB İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896661
BIST
16:391.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 18,34
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
16:397,3702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0597
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
16:399,0622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0125
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
16:39460,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,04
|Açılış
|: 460,02
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,06
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler16:39
|NIBAS
|57,20
|25.110.352
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|13.284.551
|% 9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|94.990.321
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,17
|15.615.838
|% -9,22
|
|ARZUM
|22,88
|422.746.424
|% -7,07
|
|EKGYO
|2,27
|1.506.371.640
|% 6,07
|
|GUBRF
|81,10
|1.339.430.613
|% -5,75
|
|KOZAL
|106,30
|1.329.313.360
|% 9,93
|
|GARAN
|10,39
|1.116.988.873
|% 0,19
|
|SISE
|7,39
|994.952.766
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,27
|1.506.371.640
|% 6,07
|
|SKBNK
|1,55
|684.715.052
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,13
|694.737.773
|% 1,62
|
|ISFIN
|4,02
|794.178.168
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,33
|250.608.320
|% 6,40
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3644
|7,3702
|% -0,80
|
|Euro
|9,0536
|9,0622
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,0131
|10,0634
|% -1,13
|
|Frank
|8,3459
|8,3961
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9580
|1,9678
|% -0,84
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|43,07
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,16
|
|Cumhuriyet
|3.035
|3.081
|32,00
|
|Tam
|3.024
|3.101
|34,46
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|16,66
|
|Çeyrek
|733
|750
|8,33
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,18
|
|B. Petrol
|51,80
|51,80
|0,00
|