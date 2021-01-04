BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
04.01.2021 15:56
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BNS İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896679
BIST
17:091.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 19,43
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:097,3776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0523
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:099,0778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:09459,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,95
|Açılış
|: 459,93
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:09
|IDGYO
|7,48
|5.834.723
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|25.614.398
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|32.555.422
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.197.328
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,15
|18.107.454
|% -9,44
|
|KARTN
|87,55
|67.771.764
|% -8,37
|
|EKGYO
|2,30
|1.858.946.474
|% 7,48
|
|GUBRF
|80,95
|1.542.267.582
|% -5,93
|
|KOZAL
|106,30
|1.334.431.173
|% 9,93
|
|GARAN
|10,37
|1.227.252.582
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|1.036.545.523
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,30
|1.858.946.474
|% 7,48
|
|SKBNK
|1,55
|718.332.803
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,12
|719.407.098
|% 1,30
|
|ZOREN
|2,92
|608.429.405
|% 5,42
|
|ISFIN
|4,03
|812.481.229
|% 4,40
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3728
|7,3776
|% -0,70
|
|Euro
|9,0697
|9,0778
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,0118
|10,0620
|% -1,14
|
|Frank
|8,3448
|8,3951
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9583
|1,9682
|% -0,82
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,61
|
|Altın Gr.
|459
|459
|6,29
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.032
|3.109
|42,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|20,55
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,27
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,22
|
|B. Petrol
|52,36
|52,36
|0,56
|
Seans Raporu
17:09
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-
17:20TLMAN
Yüzde 7.78 oranında artışla 34.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 437, 196 adet işlem
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17:19XU100
Endeks 1, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 26, 180.00 milyon TL de
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17:19ECZYT
Yüzde 4.76 oranında artışla 29.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 478, 245 adet işlem
-
17:18GRNYO
Yüzde 5.57 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 160, 704 adet işlem
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17:17SEKFK
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 682, 306 adet işlem