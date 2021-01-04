BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
04.01.2021 15:26
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BNB İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896662
BIST
17:421.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 18,57
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:427,4091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0208
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:429,1037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0290
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:42460,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 7,90
|Açılış
|: 460,88
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,95
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:42
|NIBAS
|57,20
|26.668.477
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.132.823
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.166.402
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.384.295
|% -9,96
|
|VKING
|8,11
|19.260.035
|% -9,89
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|ARZUM
|22,38
|478.220.362
|% -9,10
|
|EKGYO
|2,34
|2.103.938.816
|% 9,35
|
|GUBRF
|78,75
|1.740.077.669
|% -8,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.390.150.111
|% 9,93
|
|GARAN
|10,37
|1.306.310.448
|% 0,00
|
|SISE
|7,37
|1.090.789.032
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,34
|2.103.938.816
|% 9,35
|
|SKBNK
|1,54
|727.824.485
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,14
|773.033.709
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,91
|647.050.813
|% 5,05
|
|TSKB
|1,80
|408.656.146
|% 1,12
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4044
|7,4091
|% -0,28
|
|Euro
|9,0942
|9,1037
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0222
|10,0724
|% -1,04
|
|Frank
|8,3559
|8,4063
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9629
|1,9727
|% -0,59
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|45,97
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|1,16
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,20
|
|B. Petrol
|51,84
|51,84
|0,04
|
Seans Raporu
17:42
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17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 44 artarak (% 1.07 ) 1, 653
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17:54XU100
Endeks 1, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 28, 577.00 milyon TL de
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17:54GRNYO
Yüzde 4.33 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 248, 535 adet işlem