BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
14.12.2021 17:54
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BZY Fon iç tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983138
BIST
17:182.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 22,62
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
17:1814,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,3852
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
17:1816,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 0,4387
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6915
En Düşük
16,1749
17:18840,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 21,15
|Açılış
|: 840,77
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler17:18
|TETMT
|275,00
|6.068.202
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.335.645
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.177.968
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.613.102
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|109.730.838
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|MERIT
|31,18
|95.036.813
|% -9,15
|
|OYLUM
|7,75
|17.709.270
|% -7,85
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|THYAO
|23,84
|4.361.074.880
|% 5,58
|
|GARAN
|12,13
|3.482.195.989
|% -0,25
|
|KRDMD
|11,84
|3.105.158.510
|% 1,28
|
|SISE
|16,32
|2.536.938.703
|% -1,63
|
|YKBNK
|3,86
|1.916.462.732
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,68
|1.421.797.689
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,86
|1.916.462.732
|% -1,03
|
|TSKB
|1,68
|847.187.190
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,24
|456.802.091
|% -1,59
|
|GARAN
|12,13
|3.482.195.989
|% -0,25
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7711
|14,7815
|% 2,68
|
|Euro
|16,6263
|16,6513
|% 2,71
|
|Sterlin
|19,5066
|19,6044
|% 2,79
|
|Frank
|15,8934
|15,9892
|% 2,48
|
|Riyal
|3,9230
|3,9427
|% 2,55
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,01
|
|Altın Gr.
|840
|840
|20,52
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,21
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-0,42
|