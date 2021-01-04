BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.01.2021 15:41
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
BNK İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896670
BIST
16:571.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 17,18
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
16:577,3713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0586
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
16:579,0652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0095
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
16:57459,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 6,77
|Açılış
|: 459,75
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler16:55
|SEKFK
|7,04
|32.496.413
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|25.312.382
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.105.842
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,12
|17.775.797
|% -9,78
|
|KRTEK
|7,90
|11.201.641
|% -7,60
|
|EKGYO
|2,26
|1.629.203.927
|% 5,61
|
|GUBRF
|81,40
|1.449.830.817
|% -5,40
|
|KOZAL
|106,30
|1.330.781.363
|% 9,93
|
|GARAN
|10,34
|1.175.325.672
|% -0,29
|
|SISE
|7,39
|1.007.092.599
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,26
|1.629.203.927
|% 5,61
|
|SKBNK
|1,55
|715.787.058
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,12
|708.641.027
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,02
|805.107.048
|% 4,15
|
|TSKB
|1,80
|364.986.093
|% 1,12
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3659
|7,3709
|% -0,79
|
|Euro
|9,0590
|9,0635
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,0098
|10,0600
|% -1,16
|
|Frank
|8,3447
|8,3950
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9581
|1,9679
|% -0,83
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,64
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,70
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.034
|3.111
|44,50
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|21,52
|
|Çeyrek
|736
|752
|10,76
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,55
|1,19
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,21
|
|B. Petrol
|52,15
|52,15
|0,35
|