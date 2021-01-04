BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.01.2021 16:14
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BPE Fon İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896696
BIST
17:371.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,41
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:377,4024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0275
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:379,1015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0268
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:37460,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,21
|Açılış
|: 460,19
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,54
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:37
|NIBAS
|57,20
|26.613.279
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.112.492
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.039.028
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.340.282
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,14
|18.821.945
|% -9,56
|
|ARZUM
|22,50
|473.438.652
|% -8,61
|
|EKGYO
|2,33
|2.065.108.283
|% 8,88
|
|GUBRF
|78,75
|1.740.077.669
|% -8,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.375.513.378
|% 9,93
|
|GARAN
|10,37
|1.298.390.649
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|1.068.677.521
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,33
|2.065.108.283
|% 8,88
|
|SKBNK
|1,54
|726.678.719
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,14
|765.607.308
|% 1,95
|
|TSKB
|1,81
|408.232.946
|% 1,69
|
|ZOREN
|2,91
|639.935.825
|% 5,05
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3942
|7,4024
|% -0,37
|
|Euro
|9,0897
|9,1015
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0198
|10,0701
|% -1,06
|
|Frank
|8,3514
|8,4017
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9607
|1,9706
|% -0,70
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|46,67
|
|Altın Gr.
|460
|460
|7,21
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,50
|1,15
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,20
|
|B. Petrol
|51,84
|51,84
|0,04
|
Seans Raporu
17:37
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17:50IHLGM
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