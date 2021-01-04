BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.01.2021 16:34
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BPG İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896718
BIST
17:531.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 19,17
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:537,4203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0096
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:539,1177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0430
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:53462,43
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 9,45
|Açılış
|: 462,43
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
462,51
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:53
|IDGYO
|7,48
|6.160.880
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.204.637
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|27.116.116
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.663.366
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.844.502.293
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.477.762
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.261.605.972
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.844.502.293
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.416.614.883
|% 9,93
|
|GARAN
|10,34
|1.339.748.351
|% -0,29
|
|SISE
|7,36
|1.143.051.491
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,35
|2.261.605.972
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,54
|732.700.541
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,08
|838.008.119
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,90
|659.577.386
|% 4,69
|
|TSKB
|1,81
|412.435.685
|% 1,69
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4156
|7,4203
|% -0,13
|
|Euro
|9,1057
|9,1177
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,0520
|10,1024
|% -0,74
|
|Frank
|8,3745
|8,4250
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9664
|1,9762
|% -0,41
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|47,22
|
|Altın Gr.
|461
|461
|8,27
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,53
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,24
|
|B. Petrol
|52,10
|52,10
|0,30
|
Seans Raporu
17:53
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında