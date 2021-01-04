BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.01.2021 18:22
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNB İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896831
BIST
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:057,4308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:059,0987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0240
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:05463,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 10,06
|Açılış
|: 462,98
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,98
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|57,20
|27.646.817
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.294.375
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|460.035
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.213.008
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.760.307
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.916.033
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.952.620
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|946.830
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.422.086.463
|% 9,93
|
|GARAN
|10,32
|1.416.505.728
|% -0,48
|
|SISE
|7,38
|1.199.029.318
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,55
|775.685.137
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,07
|909.707.721
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,93
|694.729.600
|% 5,78
|
|TSKB
|1,80
|431.915.023
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4208
|7,4308
|% 0,01
|
|Euro
|9,0880
|9,0987
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,0252
|10,0755
|% -1,01
|
|Frank
|8,3820
|8,4325
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9710
|1,9809
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|46,32
|
|Altın Gr.
|462
|462
|9,14
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,22
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,19
|
|B. Petrol
|51,23
|51,23
|-0,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında