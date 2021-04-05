BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.04.2021 13:17
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923237
BIST
16:091.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:098,1206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0319
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:099,5763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0066
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:09449,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,17
|Açılış
|: 449,95
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,21
BIST En Aktif Hisseler16:09
|ERBOS
|75,90
|47.340.093
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|309.864.630
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.625.638
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|45.274.709
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.405.510
|% -9,96
|
|BTCIM
|15,24
|19.253.284
|% -9,93
|
|EKGYO
|2,01
|1.340.231.937
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,35
|948.143.989
|% -9,24
|
|KOZAL
|126,00
|718.484.116
|% 0,72
|
|GARAN
|6,89
|605.953.568
|% 0,12
|
|SASA
|47,20
|509.535.030
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,01
|1.340.231.937
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,17
|140.183.763
|% 4,46
|
|BJKAS
|8,35
|948.143.989
|% -9,24
|
|GARAN
|6,89
|605.953.568
|% 0,12
|
|ODAS
|3,67
|297.232.892
|% 4,56
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1147
|8,1206
|% -0,39
|
|Euro
|9,5641
|9,5763
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,2332
|11,2895
|% -0,07
|
|Frank
|8,6033
|8,6552
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1586
|2,1694
|% -0,40
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-8,67
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|2.977
|3.022
|-6,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|-10,99
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-5,32
|
|Çeyrek
|717
|734
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|-0,98
|