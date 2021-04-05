BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.04.2021 13:31
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923249
BIST
16:191.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:198,1245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0280
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:199,5778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:19450,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,92
|Açılış
|: 450,21
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,20
BIST En Aktif Hisseler16:19
|JANTS
|909,70
|310.444.108
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|47.341.687
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.631.445
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.939.275
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|19.825.079
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.425.891
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.342.589.428
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,39
|970.405.266
|% -8,80
|
|KOZAL
|125,70
|731.009.490
|% 0,48
|
|GARAN
|6,89
|613.284.807
|% 0,12
|
|SASA
|47,18
|513.077.554
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,02
|1.342.589.428
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,18
|140.530.340
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,39
|970.405.266
|% -8,80
|
|GARAN
|6,89
|613.284.807
|% 0,12
|
|ODAS
|3,70
|312.828.096
|% 5,41
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1179
|8,1245
|% -0,34
|
|Euro
|9,5663
|9,5778
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,2332
|11,2895
|% -0,07
|
|Frank
|8,6033
|8,6552
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1586
|2,1694
|% -0,40
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-8,67
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|2.977
|3.022
|-6,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|-10,99
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-5,32
|
|Çeyrek
|717
|734
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|-0,98
|
Seans Raporu
16:19
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-
16:30VERUS
Yüzde 7.32 oranında artışla 65.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 641, 568 adet işlem
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16:29SARKY
Yüzde 5.45 oranında artışla 13.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 258, 771 adet işlem
-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 33 artarak (% 0.19 ) 1, 235
-
16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, JANTS, OLMIP, KRTEK, DERHL, ERBOS, FENER, BANVT, IZFAS, SNKRN
-
16:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLRYH, UMPAS, FORMT, RODRG, UTPYA, BTCIM, IDEAS