BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.04.2021 13:31
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923256
BIST
16:291.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:298,1181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0344
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:299,5805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:29450,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,12
|Açılış
|: 450,01
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,20
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ERBOS
|75,90
|48.753.579
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|310.505.968
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.634.004
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.972.995
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.096.614
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.458.601
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.355.917.192
|% 5,73
|
|BJKAS
|8,33
|984.918.959
|% -9,46
|
|KOZAL
|126,10
|736.978.028
|% 0,80
|
|GARAN
|6,89
|618.447.260
|% 0,12
|
|SASA
|47,16
|521.480.296
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,03
|1.355.917.192
|% 5,73
|
|IHLGM
|1,18
|144.340.501
|% 5,36
|
|ODAS
|3,68
|343.795.738
|% 4,84
|
|SKBNK
|1,22
|88.801.741
|% 0,83
|
|TSKB
|1,38
|85.061.139
|% 0,00
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1144
|8,1203
|% -0,39
|
|Euro
|9,5639
|9,5768
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,2320
|11,2884
|% -0,08
|
|Frank
|8,6013
|8,6532
|% -0,16
|
|Riyal
|2,1575
|2,1683
|% -0,45
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,33
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-9,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-9,11
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|-4,41
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,49
|63,49
|-1,37
|
Seans Raporu
16:27
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-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 07 artarak (% 0.33 ) 1, 237
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, ERBOS, SNKRN, OLMIP, JANTS, DERHL, FENER, KRTEK, BANVT, IZFAS
-
16:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, UTPYA, FORMT, BTCIM, UMPAS, GLRYH, IDEAS
-
16:43
OZBAL, EGGUB, SNPAM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:43
BJKAS, TSGYO, ATLAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında