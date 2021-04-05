BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.04.2021 13:31
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923248
BIST
15:561.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
15:568,1234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
15:569,5757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
15:56449,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,14
|Açılış
|: 449,98
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,32
BIST En Aktif Hisseler15:54
|ERBOS
|75,90
|46.964.540
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|309.581.713
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.590.436
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.711.243
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.337.517
|% -9,96
|
|BJKAS
|8,29
|893.586.003
|% -9,89
|
|EKGYO
|2,02
|1.310.147.460
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,29
|893.586.003
|% -9,89
|
|KOZAL
|126,20
|708.249.745
|% 0,88
|
|GARAN
|6,90
|597.479.473
|% 0,27
|
|SOKM
|12,61
|500.614.320
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,02
|1.310.147.460
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,17
|127.201.234
|% 4,46
|
|BJKAS
|8,29
|893.586.003
|% -9,89
|
|GARAN
|6,90
|597.479.473
|% 0,27
|
|ODAS
|3,66
|291.261.478
|% 4,27
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1133
|8,1244
|% -0,34
|
|Euro
|9,5636
|9,5723
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,2232
|11,2795
|% -0,16
|
|Frank
|8,5934
|8,6452
|% -0,25
|
|Riyal
|2,1564
|2,1673
|% -0,50
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,28
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|2.988
|3.033
|5,00
|
|Tam
|2.972
|3.047
|0,15
|
|Yarım
|1.437
|1.474
|0,07
|
|Çeyrek
|721
|737
|0,03
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|-1,31
|
Seans Raporu
15:54
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-
16:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 26 artarak (% 0.15 ) 1, 465
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16:08SARKY
Yüzde 4.99 oranında artışla 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 166, 766 adet işlem
-
16:07KRTEK
Yüzde 9.96 oranında artışla 21.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 108, 585 adet işlem
-
16:06AKCNS
Yüzde 4.85 oranında artışla 19.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 721, 948 adet işlem
-
16:03XU100
Endeks 1, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 12, 021.00 milyon TL de