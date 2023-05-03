BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.05.2023 09:03
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145772
BIST
10:244.446
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -60,53
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.442
10:2419,4834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4962
En Düşük
19,4480
10:2421,5338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1252
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,5458
En Düşük
21,3838
10:241.262,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.262,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler10:22
|INTEM
|77,00
|3.952.487
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|39.469.727
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|7.989.684
|% 9,95
|
|DERIM
|10,61
|17.973.338
|% 7,17
|
|OYLUM
|3,78
|37.686.649
|% 6,18
|
|CVKMD
|153,90
|70.635.354
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|70.745.717
|% -10,00
|
|ORCAY
|6,84
|9.395.708
|% -10,00
|
|IHAAS
|139,10
|9.049.568
|% -9,97
|
|VKING
|27,82
|68.326
|% -9,97
|
|EUPWR
|74,60
|1.445.007.642
|% -5,51
|
|THYAO
|126,50
|657.667.424
|% 0,16
|
|EREGL
|31,64
|327.390.956
|% -1,86
|
|TUPRS
|65,90
|269.350.759
|% 0,84
|
|GARAN
|27,60
|213.387.677
|% 0,00
|
|EUPWR
|74,60
|1.445.007.642
|% -5,51
|
|EKGYO
|5,66
|96.432.947
|% -1,57
|
|YKBNK
|9,33
|145.706.130
|% -0,21
|
|ISCTR
|10,77
|152.263.820
|% 0,56
|
|HALKB
|10,89
|148.581.720
|% 3,71
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4763
|19,4815
|% 0,10
|
|Euro
|21,5203
|21,5329
|% 0,58
|
|Sterlin
|24,2960
|24,4179
|% 0,43
|
|Frank
|21,8075
|21,9389
|% 0,51
|
|Riyal
|5,1788
|5,2048
|% 0,10
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|-1,51
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.264
|1,76
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.190
|9.480
|-4,00
|
|Yarım
|4.457
|4.608
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.297
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,84
|15,85
|-0,04
|