BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2024 12:54
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
BNS fon izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231243
BIST
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13:367.580
En Düşük
|Değişim
|: 1,47%
|| 109,80
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
13:3629,7134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2000
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7179
En Düşük
29,4693
13:3632,7577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0602
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
13:361.982,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 24,87
|Açılış
|: 1.983,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler13:36
|KUYAS
|58,90
|43.777.558
|% 9,99
|
|BRSAN
|650,00
|623.792.148
|% 9,98
|
|FLAP
|12,01
|50.837.595
|% 9,98
|
|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
|
|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
|
|SUWEN
|23,12
|49.800.581
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,27
|229.187.020
|% -8,19
|
|DIRIT
|10,26
|868.560
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,25
|78.052.305
|% -6,84
|
|NTGAZ
|21,92
|117.781.314
|% -5,11
|
|GUBRF
|169,10
|5.408.159.753
|% 9,95
|
|THYAO
|236,10
|3.124.251.197
|% 3,28
|
|EREGL
|42,00
|1.762.387.671
|% 2,44
|
|YKBNK
|19,75
|1.730.018.744
|% 1,07
|
|AKBNK
|36,92
|1.388.140.349
|% 1,10
|
|SKBNK
|4,31
|819.036.329
|% 0,23
|
|EKGYO
|7,07
|724.421.315
|% 2,76
|
|YKBNK
|19,75
|1.730.018.744
|% 1,07
|
|BEGYO
|3,05
|160.384.611
|% 4,45
|
|ISCTR
|23,48
|1.260.012.161
|% 0,51
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7096
|29,7134
|% 0,68
|
|Euro
|32,7342
|32,7577
|% 0,18
|
|Sterlin
|37,6561
|37,8449
|% 0,60
|
|Frank
|34,9280
|35,1384
|% -0,12
|
|Riyal
|7,9025
|7,9421
|% 0,70
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|1.000,52
|1.002,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.111,94
|1.117,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,83
|78,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.076,08
|2.076,36
|% 0,66
|