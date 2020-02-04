BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
04.02.2020 11:17
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816929
BIST
11:59120.517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.274,45
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
11:595,9802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0051
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9756
11:596,6139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6096
11:59301,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,01
|Açılış
|: 301,43
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
301,28
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|13,41
|15.136.469
|% 17,02
|
|DOKTA
|88,50
|22.589.629
|% 14,94
|
|CELHA
|11,42
|11.588.888
|% 14,66
|
|OZGYO
|2,04
|103.001.462
|% 10,27
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|BEYAZ
|3,87
|1.754.184
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,20
|586.162.934
|% 2,60
|
|PETKM
|4,20
|486.478.467
|% 2,19
|
|HALKB
|7,35
|428.508.106
|% 6,83
|
|ASELS
|23,86
|233.261.514
|% 2,05
|
|SISE
|5,57
|198.462.054
|% -0,18
|
|PETKM
|4,20
|486.478.467
|% 2,19
|
|EKGYO
|1,73
|101.074.575
|% 2,37
|
|HALKB
|7,35
|428.508.106
|% 6,83
|
|KRDMD
|2,88
|151.485.393
|% 2,13
|
|OZGYO
|2,04
|103.001.462
|% 10,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7348
|7,7736
|% -0,21
|
|Frank
|6,1465
|6,1835
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5887
|1,5967
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|-10,04
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|-13,00
|
|Tam
|1.987
|2.036
|-14,84
|
|Yarım
|960
|985
|-7,18
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|0,57
|
Seans Raporu
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12:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1244, 05 artarak (% 1.10 ) 114, 171
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