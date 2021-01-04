BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
04.01.2021 15:26
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNB İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896664
BIST
16:391.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 18,34
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
16:397,3702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0597
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
16:399,0622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0125
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
16:39460,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,04
|Açılış
|: 460,02
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,06
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler16:39
|NIBAS
|57,20
|25.110.352
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,98
|2.865.341
|% 9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|94.993.215
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,18
|15.655.354
|% -9,11
|
|ARZUM
|22,92
|424.142.356
|% -6,90
|
|EKGYO
|2,26
|1.540.281.833
|% 5,61
|
|GUBRF
|81,35
|1.350.971.475
|% -5,46
|
|KOZAL
|106,30
|1.329.745.150
|% 9,93
|
|GARAN
|10,38
|1.122.993.659
|% 0,10
|
|SISE
|7,40
|998.795.526
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,26
|1.540.281.833
|% 5,61
|
|SKBNK
|1,55
|684.818.480
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,12
|694.790.295
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,03
|795.516.318
|% 4,40
|
|IHLGM
|1,33
|251.211.418
|% 6,40
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3644
|7,3702
|% -0,80
|
|Euro
|9,0536
|9,0622
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,0132
|10,0634
|% -1,13
|
|Frank
|8,3442
|8,3945
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9577
|1,9676
|% -0,85
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,64
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,70
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.034
|3.111
|44,50
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|21,52
|
|Çeyrek
|736
|752
|10,76
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,55
|1,19
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,21
|
|B. Petrol
|52,15
|52,15
|0,35
|