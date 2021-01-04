BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
04.01.2021 15:41
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNK İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896671
BIST
16:561.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 16,95
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
16:567,3709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0590
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
16:569,0635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0112
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
16:56459,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,41
|Açılış
|: 459,39
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler16:56
|NIBAS
|57,20
|25.359.858
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|32.496.413
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.106.534
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,12
|17.824.847
|% -9,78
|
|KRTEK
|7,90
|11.254.005
|% -7,60
|
|EKGYO
|2,26
|1.632.869.008
|% 5,61
|
|GUBRF
|80,85
|1.473.404.920
|% -6,04
|
|KOZAL
|106,30
|1.331.329.658
|% 9,93
|
|GARAN
|10,33
|1.183.978.317
|% -0,39
|
|SISE
|7,39
|1.013.975.603
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,26
|1.632.869.008
|% 5,61
|
|SKBNK
|1,55
|716.790.705
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,12
|708.827.240
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,03
|806.830.978
|% 4,40
|
|TSKB
|1,81
|365.094.623
|% 1,69
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3659
|7,3709
|% -0,79
|
|Euro
|9,0590
|9,0635
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,0098
|10,0600
|% -1,16
|
|Frank
|8,3447
|8,3950
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9581
|1,9679
|% -0,83
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|44,00
|
|Altın Gr.
|459
|459
|6,41
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|44,00
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|21,28
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,49
|1,14
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,21
|
|B. Petrol
|52,41
|52,41
|0,61
|