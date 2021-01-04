BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
04.01.2021 15:44
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BNL İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896673
BIST
17:051.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 19,18
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:057,3812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0487
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:059,0766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:05459,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,39
|Açılış
|: 459,37
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:05
|SEKFK
|7,04
|32.539.075
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|25.403.845
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.168.039
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,14
|17.938.071
|% -9,56
|
|KARTN
|88,05
|63.905.047
|% -7,85
|
|EKGYO
|2,29
|1.674.494.768
|% 7,01
|
|GUBRF
|81,25
|1.498.016.035
|% -5,58
|
|KOZAL
|106,30
|1.334.156.813
|% 9,93
|
|GARAN
|10,35
|1.203.212.349
|% -0,19
|
|SISE
|7,38
|1.024.520.701
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,29
|1.674.494.768
|% 7,01
|
|SKBNK
|1,54
|717.616.396
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,12
|709.142.932
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,03
|808.571.060
|% 4,40
|
|TSKB
|1,81
|365.494.751
|% 1,69
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3743
|7,3812
|% -0,66
|
|Euro
|9,0710
|9,0766
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,0087
|10,0589
|% -1,17
|
|Frank
|8,3454
|8,3957
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9576
|1,9674
|% -0,86
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,35
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,85
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|44,00
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|21,28
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,49
|1,14
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,22
|
|B. Petrol
|52,34
|52,34
|0,54
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:17SEKFK
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 682, 306 adet işlem
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17:16OYAYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 281, 524 adet işlem
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 62 artarak (% 1.25 ) 1, 345
-
17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, ISKUR, ISGYO, KSTUR, PSDTC, TURGG, SEKFK, UZERB, CMBTN, CASA
-
17:14
KSTUR, TLMAN, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında