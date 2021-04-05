BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
05.04.2021 13:17
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923238
BIST
16:241.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:248,1155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0370
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:249,5755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0074
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:24450,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -3,97
|Açılış
|: 449,76
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,20
BIST En Aktif Hisseler16:24
|ERBOS
|75,90
|48.751.226
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|310.487.774
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.634.004
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|45.460.562
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.073.054
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.458.590
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.344.075.870
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,31
|982.569.141
|% -9,67
|
|KOZAL
|126,00
|736.650.156
|% 0,72
|
|GARAN
|6,89
|618.210.882
|% 0,12
|
|SASA
|47,08
|517.627.739
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,02
|1.344.075.870
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,18
|144.291.774
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,31
|982.569.141
|% -9,67
|
|ODAS
|3,69
|337.776.401
|% 5,13
|
|GARAN
|6,89
|618.210.882
|% 0,12
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1121
|8,1155
|% -0,45
|
|Euro
|9,5636
|9,5755
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,2339
|11,2902
|% -0,06
|
|Frank
|8,6015
|8,6534
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1580
|2,1688
|% -0,43
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,40
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|2.977
|3.022
|-6,00
|
|Tam
|2.960
|3.037
|-10,44
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-5,05
|
|Çeyrek
|718
|734
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|-1,56
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
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16:39HLGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 578, 539 adet işlem
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16:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 55 artarak (% 0.17 ) 1, 466
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16:38
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, BJKAS, KOZAL
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16:38XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 12, 698.00 milyon TL de
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16:38YATAS
Yüzde 5.94 oranında artışla 16.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 860, 773 adet işlem