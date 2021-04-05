BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
05.04.2021 13:57
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923271
BIST
16:501.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,48
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.442
En Düşük
1.429
16:508,1213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0312
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:509,5967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0138
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:50450,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,60
|Açılış
|: 450,43
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler16:48
|JANTS
|909,70
|310.849.835
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.799.650
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.688.939
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|45.613.320
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.565.516
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.574.740
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.363.487.585
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,32
|1.002.902.008
|% -9,57
|
|KOZAL
|127,10
|794.439.015
|% 1,60
|
|GARAN
|6,92
|683.967.630
|% 0,56
|
|GUBRF
|77,00
|554.889.377
|% 5,48
|
|EKGYO
|2,02
|1.363.487.585
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,18
|147.314.375
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,32
|1.002.902.008
|% -9,57
|
|ODAS
|3,68
|384.779.882
|% 4,84
|
|GARAN
|6,92
|683.967.630
|% 0,56
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1181
|8,1232
|% -0,36
|
|Euro
|9,5847
|9,5957
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,2349
|11,2913
|% -0,05
|
|Frank
|8,6049
|8,6567
|% -0,12
|
|Riyal
|2,1571
|2,1680
|% -0,46
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,61
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,27
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.024
|-4,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-9,66
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-4,68
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,07
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|-1,31
|
Seans Raporu
16:48
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17:00DERHL
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 381, 560 adet işlem
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16:59BNTAS
Yüzde 7.07 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 501, 158 adet işlem
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 91 artarak (% 0.64 ) 1, 241
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, KRTEK, IZFAS, DERHL, OLMIP, JANTS, BANVT, ERBOS, FENER, NTGAZ
-
16:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, UMPAS, UTPYA, RODRG, FORMT, GLRYH, BTCIM