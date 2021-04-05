BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
05.04.2021 14:02
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923277
BIST
16:541.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,48
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
16:548,1250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0275
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:549,5989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0160
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:54450,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,51
|Açılış
|: 450,62
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler16:54
|JANTS
|909,70
|310.877.126
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.811.794
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.692.576
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.640.932
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.631.827
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.616.509
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.364.857.960
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,29
|1.012.106.692
|% -9,89
|
|KOZAL
|126,90
|802.949.203
|% 1,44
|
|GARAN
|6,92
|700.210.181
|% 0,56
|
|GUBRF
|76,45
|571.542.284
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,02
|1.364.857.960
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,17
|147.780.898
|% 4,46
|
|BJKAS
|8,29
|1.012.106.692
|% -9,89
|
|ODAS
|3,69
|388.031.119
|% 5,13
|
|GARAN
|6,92
|700.210.181
|% 0,56
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1174
|8,1250
|% -0,34
|
|Euro
|9,5848
|9,5989
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,2449
|11,3012
|% 0,04
|
|Frank
|8,6106
|8,6624
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1576
|2,1685
|% -0,44
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,61
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,27
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.024
|-4,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-9,66
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-4,68
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,07
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|-1,31
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:06AKSEN
Yüzde 4.95 oranında artışla 12.52 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 232, 560 adet işlem
-
17:05METRO
Yüzde 4.87 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 412, 284 adet işlem
-
17:04FENER
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 141, 459 adet işlem
-
17:03XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 13, 533.00 milyon TL de
-
17:02SAYAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 33.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 613, 070 adet işlem