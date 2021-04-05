BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
05.04.2021 13:57
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923269
BIST
16:181.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:188,1192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0333
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:189,5777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0052
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:18450,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -3,97
|Açılış
|: 449,82
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,20
BIST En Aktif Hisseler16:16
|JANTS
|909,70
|310.406.811
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|47.341.611
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.631.445
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.844.384
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|19.754.640
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.418.966
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.342.005.974
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,42
|957.422.427
|% -8,48
|
|KOZAL
|125,70
|726.800.344
|% 0,48
|
|GARAN
|6,88
|612.401.250
|% -0,02
|
|SASA
|47,16
|512.098.168
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,02
|1.342.005.974
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,17
|140.330.733
|% 4,46
|
|BJKAS
|8,42
|957.422.427
|% -8,48
|
|GARAN
|6,88
|612.401.250
|% -0,02
|
|ODAS
|3,67
|300.352.170
|% 4,56
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1134
|8,1192
|% -0,41
|
|Euro
|9,5632
|9,5777
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,2276
|11,2839
|% -0,12
|
|Frank
|8,5988
|8,6506
|% -0,19
|
|Riyal
|2,1577
|2,1685
|% -0,44
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,40
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|2.977
|3.022
|-6,00
|
|Tam
|2.960
|3.037
|-10,44
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-5,05
|
|Çeyrek
|718
|734
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|-1,56
|
Seans Raporu
16:16
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-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 33 artarak (% 0.19 ) 1, 235
-
16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, JANTS, OLMIP, KRTEK, DERHL, ERBOS, FENER, BANVT, IZFAS, SNKRN
-
16:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLRYH, UMPAS, FORMT, RODRG, UTPYA, BTCIM, IDEAS
-
16:28
OZBAL, SNKRN, RAYSG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:28
EUKYO, TKURU, ORGE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında