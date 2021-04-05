BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
05.04.2021 14:06
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923283
BIST
16:211.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,24
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:218,1242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0283
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:219,5800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:21450,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,03
|Açılış
|: 450,09
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,20
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ERBOS
|75,90
|47.384.874
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|310.454.115
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.631.575
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.953.020
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|19.911.600
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.447.596
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.343.113.506
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,35
|975.326.435
|% -9,24
|
|KOZAL
|125,80
|732.273.094
|% 0,56
|
|GARAN
|6,88
|616.841.827
|% -0,02
|
|SASA
|47,16
|514.074.614
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,02
|1.343.113.506
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,18
|143.930.217
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,35
|975.326.435
|% -9,24
|
|ODAS
|3,70
|328.508.835
|% 5,41
|
|GARAN
|6,88
|616.841.827
|% -0,02
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1175
|8,1242
|% -0,35
|
|Euro
|9,5673
|9,5800
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,2328
|11,2892
|% -0,07
|
|Frank
|8,6021
|8,6540
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1581
|2,1689
|% -0,42
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-8,67
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|2.977
|3.022
|-6,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|-10,99
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-5,32
|
|Çeyrek
|717
|734
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|-0,98
|
Seans Raporu
16:21
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-
16:30VERUS
Yüzde 7.32 oranında artışla 65.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 641, 568 adet işlem
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16:29SARKY
Yüzde 5.45 oranında artışla 13.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 258, 771 adet işlem
-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 33 artarak (% 0.19 ) 1, 235
-
16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, JANTS, OLMIP, KRTEK, DERHL, ERBOS, FENER, BANVT, IZFAS, SNKRN
-
16:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLRYH, UMPAS, FORMT, RODRG, UTPYA, BTCIM, IDEAS