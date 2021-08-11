BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.08.2021 17:53
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BNB Fon izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957335
BIST
17:551.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -26,28
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.410
17:558,6595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0609
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:5510,1742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0805
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:55485,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 7,88
|Açılış
|: 485,44
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:55
|MARKA
|5,06
|3.131.088
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.411.233
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.107.210
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.167.430
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|253.872.758
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.636.618
|% -9,98
|
|KTSKR
|38,60
|102.985.216
|% -9,94
|
|EDATA
|15,76
|29.735.078
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|376.609
|% -9,93
|
|KRDMD
|7,93
|1.999.778.714
|% -1,00
|
|GARAN
|9,00
|1.519.964.234
|% -1,21
|
|EREGL
|19,15
|1.183.045.438
|% -2,84
|
|SISE
|8,33
|1.133.209.336
|% -0,72
|
|GENIL
|14,95
|999.255.158
|% -4,96
|
|KRDMD
|7,93
|1.999.778.714
|% -1,00
|
|YKBNK
|2,41
|454.385.634
|% -3,21
|
|GARAN
|9,00
|1.519.964.234
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,82
|250.243.585
|% -1,62
|
|SISE
|8,33
|1.133.209.336
|% -0,72
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6554
|8,6595
|% 0,71
|
|Euro
|10,1667
|10,1742
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,9676
|12,0276
|% 0,99
|
|Frank
|9,3603
|9,4167
|% 0,98
|
|Riyal
|2,3011
|2,3126
|% 0,77
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|15,68
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,22
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,84
|69,84
|-0,79
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
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17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
-
17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem