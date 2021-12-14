BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
14.12.2021 17:54
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
BZY Fon izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983137
BIST
17:182.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 22,62
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
17:1814,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,3852
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
17:1816,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 0,4387
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6915
En Düşük
16,1749
17:18840,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 21,15
|Açılış
|: 840,77
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler17:18
|TETMT
|275,00
|6.074.527
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.335.645
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.177.968
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.622.203
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|109.746.576
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|MERIT
|31,18
|95.822.561
|% -9,15
|
|OYLUM
|7,72
|17.750.376
|% -8,20
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|THYAO
|23,84
|4.369.722.768
|% 5,58
|
|GARAN
|12,10
|3.551.338.636
|% -0,49
|
|KRDMD
|11,85
|3.113.062.439
|% 1,37
|
|SISE
|16,30
|2.541.304.481
|% -1,75
|
|YKBNK
|3,85
|1.934.454.924
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,68
|1.422.089.813
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,85
|1.934.454.924
|% -1,28
|
|TSKB
|1,68
|847.546.469
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,24
|457.487.761
|% -1,59
|
|GARAN
|12,10
|3.551.338.636
|% -0,49
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7711
|14,7815
|% 2,68
|
|Euro
|16,6263
|16,6513
|% 2,71
|
|Sterlin
|19,5041
|19,6019
|% 2,78
|
|Frank
|15,8843
|15,9800
|% 2,42
|
|Riyal
|3,9209
|3,9406
|% 2,49
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,02
|
|Altın Gr.
|840
|840
|20,76
|
|Cumhuriyet
|5.591
|5.675
|183,00
|
|Tam
|5.544
|5.688
|165,32
|
|Yarım
|2.680
|2.752
|79,98
|
|Çeyrek
|1.344
|1.376
|39,99
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,23
|
|B. Petrol
|73,23
|73,23
|-0,47
|