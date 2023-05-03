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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

03.05.2023 09:03
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname


BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145770


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Altın Gr. 1.263 1.264 1,63  
Cumhuriyet 8.957 9.093 -145,00  
Tam 9.190 9.480 -4,00  
Yarım 4.457 4.608 -3,00  
Çeyrek 2.232 2.297 -1,00  
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Gümüş Gr. 15,83 15,85 -0,04  
B. Petrol 75,31 75,31 -0,01  
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