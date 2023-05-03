BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
03.05.2023 09:03
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145770
BIST
10:244.446
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -60,53
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.442
10:2419,4812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4962
En Düşük
19,4480
10:2421,5476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1390
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,5476
En Düşük
21,3838
10:241.262,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.262,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler10:22
|INTEM
|77,00
|2.749.978
|% 10,00
|
|GRTRK
|28,30
|5.840.922
|% 9,95
|
|ALCTL
|63,80
|3.727.445
|% 9,43
|
|AVHOL
|19,50
|34.814.565
|% 9,37
|
|ADEL
|116,90
|1.299.694
|% 9,25
|
|KGYO
|38,40
|574.918
|% -9,99
|
|IHAAS
|139,10
|8.519.180
|% -9,97
|
|VKING
|27,82
|68.326
|% -9,97
|
|CRDFA
|3,43
|7.147.473
|% -9,74
|
|EGSER
|22,86
|8.989.751
|% -9,57
|
|EUPWR
|73,90
|1.094.307.955
|% -6,40
|
|THYAO
|126,20
|568.105.374
|% -0,08
|
|EREGL
|31,56
|231.475.271
|% -2,11
|
|TUPRS
|66,00
|200.862.790
|% 0,99
|
|GARAN
|27,66
|194.039.515
|% 0,22
|
|EKGYO
|5,65
|81.847.523
|% -1,74
|
|EUPWR
|73,90
|1.094.307.955
|% -6,40
|
|ISCTR
|10,78
|136.145.559
|% 0,65
|
|HALKB
|10,92
|135.452.927
|% 4,00
|
|YKBNK
|9,37
|105.429.644
|% 0,21
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4774
|19,4829
|% 0,11
|
|Euro
|21,5200
|21,5461
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,2906
|24,4124
|% 0,41
|
|Frank
|21,7973
|21,9287
|% 0,46
|
|Riyal
|5,1783
|5,2043
|% 0,09
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|0,29
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.264
|1,63
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.190
|9.480
|-4,00
|
|Yarım
|4.457
|4.608
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.297
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,83
|15,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|-0,01
|