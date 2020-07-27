BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 10:54
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861957
BIST
10:411.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,56
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
10:416,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8940
|
6,8493
En Düşük
6,8322
10:418,0135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0309
|Açılış
|: 8,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9650
|
8,0275
En Düşük
7,9455
10:41425,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 6,67
|Açılış
|: 425,51
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|11.980.405
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.386.829
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|195.106
|% 10,00
|
|EGEEN
|877,20
|21.238.548
|% 9,99
|
|KARTN
|774,10
|33.865.180
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,34
|304.779.004
|% 0,43
|
|ASELS
|35,42
|273.124.186
|% 0,97
|
|SISE
|6,39
|202.625.562
|% -1,08
|
|GSDHO
|2,62
|131.580.884
|% 9,62
|
|GARAN
|7,92
|116.510.420
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,34
|304.779.004
|% 0,43
|
|GSDHO
|2,62
|131.580.884
|% 9,62
|
|IHYAY
|1,38
|58.780.547
|% 9,52
|
|IHLAS
|0,93
|38.418.018
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,80
|72.987.063
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7437
|8,7876
|% 0,09
|
|Frank
|7,4220
|7,4667
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|31,51
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,37
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.800
|76,00
|
|Tam
|2.858
|2.875
|80,10
|
|Yarım
|1.388
|1.405
|38,20
|
|Çeyrek
|696
|704
|19,10
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|1,26
|
|Gümüş Gr.
|5,29
|5,30
|0,28
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|-0,27
|