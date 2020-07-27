BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 10:57
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861962
BIST
10:441.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
10:446,8489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8940
|
6,8493
En Düşük
6,8322
10:448,0119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0293
|Açılış
|: 8,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9650
|
8,0275
En Düşük
7,9455
10:44425,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 6,79
|Açılış
|: 425,63
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|11.980.405
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.386.829
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|195.106
|% 10,00
|
|EGEEN
|877,20
|21.238.548
|% 9,99
|
|KARTN
|774,10
|33.865.180
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,34
|304.779.004
|% 0,43
|
|ASELS
|35,42
|273.124.186
|% 0,97
|
|SISE
|6,39
|202.625.562
|% -1,08
|
|GSDHO
|2,62
|131.580.884
|% 9,62
|
|GARAN
|7,92
|116.510.420
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,34
|304.779.004
|% 0,43
|
|GSDHO
|2,62
|131.580.884
|% 9,62
|
|IHYAY
|1,38
|58.780.547
|% 9,52
|
|IHLAS
|0,93
|38.418.018
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,80
|72.987.063
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7472
|8,7911
|% 0,13
|
|Frank
|7,4235
|7,4682
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8205
|1,8297
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|32,81
|
|Altın Gr.
|425
|426
|6,67
|
|Cumhuriyet
|2.802
|2.832
|-2,00
|
|Tam
|2.854
|2.871
|76,00
|
|Yarım
|1.385
|1.403
|36,10
|
|Çeyrek
|695
|702
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,04
|1,25
|
|Gümüş Gr.
|5,29
|5,29
|0,27
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|-0,26
|