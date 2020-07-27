BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 10:57
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861963
BIST
10:431.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,09
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
10:436,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8940
|
6,8493
En Düşük
6,8322
10:438,0131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0305
|Açılış
|: 8,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9650
|
8,0275
En Düşük
7,9455
10:43425,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 6,79
|Açılış
|: 425,63
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|717,30
|195.106
|% 10,00
|
|JANTS
|113,50
|14.607.129
|% 9,98
|
|MRSHL
|110,30
|26.219.725
|% 9,97
|
|VKFYO
|9,82
|5.315.939
|% 9,97
|
|TKURU
|40,60
|90.213
|% 9,97
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|DAGI
|7,30
|499.997
|% -6,29
|
|DIRIT
|1,41
|255.454
|% -6,00
|
|UZERB
|4,33
|26.041
|% -5,87
|
|EKGYO
|2,33
|302.184.376
|% 0,00
|
|ITTFH
|4,51
|91.062.539
|% 1,81
|
|KOZAL
|89,10
|66.040.340
|% 2,24
|
|IHLGM
|1,81
|65.346.928
|% 2,26
|
|IHYAY
|1,38
|55.097.778
|% 9,52
|
|EKGYO
|2,33
|302.184.376
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,38
|55.097.778
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,81
|65.346.928
|% 2,26
|
|ADESE
|2,45
|50.109.794
|% 3,81
|
|ITTFH
|4,51
|91.062.539
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7437
|8,7876
|% 0,09
|
|Frank
|7,4220
|7,4667
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|31,51
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,37
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.800
|76,00
|
|Tam
|2.858
|2.875
|80,10
|
|Yarım
|1.388
|1.405
|38,20
|
|Çeyrek
|696
|704
|19,10
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|1,26
|
|Gümüş Gr.
|5,29
|5,30
|0,28
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|-0,27
|