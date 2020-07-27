BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 10:58
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861966
BIST
10:481.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,00
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
10:486,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8940
|
6,8493
En Düşük
6,8322
10:488,0132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0306
|Açılış
|: 8,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9650
|
8,0275
En Düşük
7,9455
10:48425,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 6,60
|Açılış
|: 425,44
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|12.084.994
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|195.106
|% 10,00
|
|KARTN
|774,10
|33.905.434
|% 9,99
|
|KONYA
|455,10
|800.976
|% 9,98
|
|JANTS
|113,50
|14.718.586
|% 9,98
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYH
|0,72
|80.514
|% -6,49
|
|DIRIT
|1,41
|255.454
|% -6,00
|
|EKGYO
|2,33
|306.303.991
|% 0,00
|
|SISE
|6,36
|217.682.731
|% -1,55
|
|THYAO
|11,81
|111.786.651
|% 0,60
|
|ITTFH
|4,43
|100.074.403
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,80
|75.952.624
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,33
|306.303.991
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,37
|60.194.679
|% 8,73
|
|IHLGM
|1,80
|75.952.624
|% 1,69
|
|SISE
|6,36
|217.682.731
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,36
|71.319.168
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7498
|8,7937
|% 0,16
|
|Frank
|7,4277
|7,4724
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|31,51
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,37
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.800
|76,00
|
|Tam
|2.858
|2.875
|80,10
|
|Yarım
|1.388
|1.405
|38,20
|
|Çeyrek
|696
|704
|19,10
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|1,26
|
|Gümüş Gr.
|5,29
|5,30
|0,28
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|-0,27
|