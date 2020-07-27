BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|12.238.229
|% 10,00
|ATLAS
|2,31
|1.393.766
|% 10,00
|PKENT
|717,30
|195.106
|% 10,00
|EGEEN
|877,20
|22.300.837
|% 9,99
|KARTN
|774,10
|33.962.717
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7522
|8,7961
|% 0,19
|Frank
|7,4286
|7,4734
|% 0,27
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% -0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|32,86
|Altın Gr.
|426
|426
|6,87
|Cumhuriyet
|2.773
|2.798
|74,40
|Tam
|2.857
|2.873
|78,40
|Yarım
|1.387
|1.404
|37,40
|Çeyrek
|696
|703
|18,60
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|1,23
|Gümüş Gr.
|5,29
|5,30
|0,28
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|-0,36
Seans Raporu
- 11:01EGEEN Yüzde 9.99 oranında artışla 877.20 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 341 adet işlem
- 11:00XU100 Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 3, 624.00 milyon TL de
- 11:00DYOBY Yüzde 4.05 oranında artışla 7.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 577, 037 adet işlem
- 10:59IHYAY Yüzde 9.52 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 977, 357 adet işlem
- 10:58KRGYO Yüzde 9.89 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 003, 881 adet işlem