BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 10:59
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861968
BIST
10:461.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
10:466,8484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8940
|
6,8493
En Düşük
6,8322
10:468,0130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0304
|Açılış
|: 8,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9650
|
8,0275
En Düşük
7,9455
10:46425,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 6,60
|Açılış
|: 425,44
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|12.084.994
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.393.762
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|195.106
|% 10,00
|
|EGEEN
|877,20
|21.266.619
|% 9,99
|
|KARTN
|774,10
|33.905.434
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,33
|306.303.991
|% 0,00
|
|ASELS
|35,36
|288.144.646
|% 0,80
|
|SISE
|6,36
|217.682.731
|% -1,55
|
|GSDHO
|2,62
|135.071.675
|% 9,62
|
|GARAN
|7,92
|123.043.278
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,33
|306.303.991
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,93
|54.429.299
|% 2,20
|
|GSDHO
|2,62
|135.071.675
|% 9,62
|
|IHYAY
|1,37
|60.194.679
|% 8,73
|
|IHLGM
|1,80
|75.952.624
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7498
|8,7937
|% 0,16
|
|Frank
|7,4277
|7,4724
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|32,01
|
|Altın Gr.
|426
|426
|6,78
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.795
|71,20
|
|Tam
|2.854
|2.870
|75,20
|
|Yarım
|1.385
|1.403
|35,80
|
|Çeyrek
|695
|702
|17,80
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|1,22
|
|Gümüş Gr.
|5,29
|5,30
|0,27
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|-0,26
|
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