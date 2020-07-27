BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 13:53
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862037
BIST
16:371.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
16:376,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8689
En Düşük
6,8322
16:378,0638
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0812
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0685
En Düşük
7,9455
16:37427,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 8,48
|Açılış
|: 427,32
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|6,49
|17.843.619
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|32.075.931
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.693.599
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|14.393.247
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.915.625
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|ITTFH
|4,07
|395.963.356
|% -8,13
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|36,22
|1.562.019.830
|% 3,25
|
|IHLGM
|1,84
|808.205.246
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,31
|797.492.865
|% -0,86
|
|SISE
|6,35
|594.499.079
|% -1,70
|
|GARAN
|7,81
|590.827.796
|% -1,26
|
|IHLGM
|1,84
|808.205.246
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,31
|797.492.865
|% -0,86
|
|IHLAS
|0,99
|251.679.773
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,14
|345.452.280
|% 1,29
|
|ITTFH
|4,07
|395.963.356
|% -8,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7888
|8,8329
|% 0,61
|
|Frank
|7,4058
|7,4504
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8233
|1,8324
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,56
|
|Cumhuriyet
|2.791
|2.815
|90,90
|
|Tam
|2.875
|2.894
|99,70
|
|Yarım
|1.395
|1.413
|45,60
|
|Çeyrek
|700
|707
|22,80
|
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