BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 18:37
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905563
BIST
18:001.498
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 31,32
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.498
En Düşük
1.431
18:007,3601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0538
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3452
18:008,9335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0446
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9175
18:00438,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,88
|Açılış
|: 438,06
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
441,11
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALCAR
|473,00
|26.807.215
|% 10,00
|
|OTKAR
|386,20
|614.430.776
|% 10,00
|
|FADE
|7,59
|91.290.490
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.923.006
|% 10,00
|
|PKENT
|1.386,00
|2.505.079
|% 10,00
|
|POLTK
|405,00
|73.734.828
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|5.441.850
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|22.861.630
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|2.731.806
|% -9,96
|
|SEKUR
|29,28
|134.342.712
|% -9,96
|
|GARAN
|9,39
|2.341.999.431
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|KOZAL
|117,40
|1.667.896.512
|% 3,44
|
|SISE
|7,38
|1.556.868.000
|% 0,68
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|TSKB
|1,81
|805.004.585
|% 1,12
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,90
|982.159.659
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,39
|386.790.642
|% 0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3520
|7,3591
|% -0,74
|
|Euro
|8,9218
|8,9315
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,0573
|10,1078
|% -0,53
|
|Frank
|8,2452
|8,2948
|% -0,73
|
|Riyal
|1,9554
|1,9652
|% -0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|12,16
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,45
|1,23
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,27
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|-0,30
|