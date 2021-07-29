BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarPerformans Sunum Raporu (BPE fonun 04.01.2021 tarihindeki ünvan değişikliğine ilişkin acıklamanın eklenmiş hali ile rapor güncellenmiştir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952801BIST