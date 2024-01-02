BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
02.01.2024 13:53
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231307
BIST
'
16:107.573
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 102,43
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:1029,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2143
|Açılış
|: 29,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:1032,6111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0864
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:101.975,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 17,54
|Açılış
|: 1.975,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:08
|SMART
|31,46
|41.325.043
|% 10,00
|
|KONTR
|238,70
|1.008.985.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.542.027
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|51.599.545
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.485.010
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.188.438
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|559.496.878
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.501.076.990
|% 9,95
|
|THYAO
|235,90
|4.119.926.431
|% 3,19
|
|EREGL
|42,02
|2.697.461.355
|% 2,49
|
|ASTOR
|101,50
|2.672.679.709
|% 7,64
|
|YKBNK
|19,60
|2.335.274.779
|% 0,31
|
|SKBNK
|4,29
|1.029.589.468
|% -0,23
|
|EKGYO
|7,08
|976.727.969
|% 2,91
|
|YKBNK
|19,60
|2.335.274.779
|% 0,31
|
|QUAGR
|5,17
|559.496.878
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,36
|405.798.784
|% 3,07
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7208
|29,7271
|% 0,72
|
|Euro
|32,5934
|32,6021
|% -0,29
|
|Sterlin
|37,4753
|37,6632
|% 0,12
|
|Frank
|34,8567
|35,0667
|% -0,32
|
|Riyal
|7,9025
|7,9422
|% 0,70
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,90
|% 0,66
|
|Platin
|985,38
|987,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.088,80
|1.092,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,44
|78,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,53
|2.066,84
|% 0,66
|