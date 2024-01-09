BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBNL Fon Risk Ölçüm ve Değerleme Esaslarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237732BIST