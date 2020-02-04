BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.02.2020 09:49
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816863
BIST
12:59120.794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.550,71
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.805
En Düşük
120.159
12:595,9682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0171
|Açılış
|: 5,9710
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
12:596,6001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0198
|Açılış
|: 6,5960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
12:59301,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -2,43
|Açılış
|: 301,00
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,73
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,59
|14.941.995
|% 16,37
|
|DOKTA
|88,55
|25.741.441
|% 15,00
|
|HLGYO
|1,70
|123.716.642
|% 14,09
|
|DITAS
|12,77
|18.462.480
|% 11,43
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|BEYAZ
|3,87
|1.754.184
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,20
|694.770.362
|% 2,60
|
|PETKM
|4,20
|536.027.019
|% 2,19
|
|HALKB
|7,34
|463.113.462
|% 6,69
|
|SISE
|5,61
|284.820.311
|% 0,54
|
|ASELS
|23,92
|277.340.553
|% 2,31
|
|PETKM
|4,20
|536.027.019
|% 2,19
|
|HLGYO
|1,70
|123.716.642
|% 14,09
|
|KRDMD
|2,90
|216.382.678
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,72
|116.845.364
|% 1,78
|
|ODAS
|2,21
|147.362.217
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7493
|7,7882
|% -0,03
|
|Frank
|6,1384
|6,1754
|% -0,49
|
|Riyal
|1,5866
|1,5945
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|-8,97
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|-16,00
|
|Tam
|1.985
|2.034
|-17,01
|
|Yarım
|959
|984
|-8,23
|
|Çeyrek
|481
|492
|-4,12
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|55,05
|55,05
|0,60
|