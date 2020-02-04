BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.02.2020 09:49
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816864
BIST
10:13120.513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.270,28
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.444
10:135,9872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9880
En Düşük
5,9802
10:136,6182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6241
En Düşük
6,6160
10:13302,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,83
|Açılış
|: 302,60
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
302,20
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|17,18
|61.351
|% 14,76
|
|RYSAS
|9,55
|2.877.082
|% 12,49
|
|CELHA
|11,15
|3.619.397
|% 11,95
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|DOKTA
|84,25
|3.237.606
|% 9,42
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|BEYAZ
|3,91
|450.780
|% -5,56
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|YAPRK
|8,28
|352.759
|% -3,72
|
|CRDFA
|2,44
|30.120
|% -3,56
|
|HALKB
|7,40
|191.254.252
|% 7,56
|
|THYAO
|14,10
|153.215.181
|% 1,88
|
|PETKM
|4,15
|118.120.350
|% 0,97
|
|ODAS
|2,20
|41.805.170
|% 0,46
|
|ASELS
|23,66
|41.767.065
|% 1,20
|
|PETKM
|4,15
|118.120.350
|% 0,97
|
|TSKB
|1,40
|37.615.558
|% 2,94
|
|HALKB
|7,40
|191.254.252
|% 7,56
|
|ODAS
|2,20
|41.805.170
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,71
|30.364.861
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7483
|7,7872
|% -0,04
|
|Frank
|6,1598
|6,1969
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5907
|1,5987
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|-3,97
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,91
|54,91
|0,46
|