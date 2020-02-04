BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.02.2020 09:49
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816865
BIST
10:12120.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 1.255,82
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.444
10:125,9879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9880
En Düşük
5,9802
10:126,6182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6241
En Düşük
6,6160
10:12302,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,82
|Açılış
|: 302,61
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
302,20
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|17,18
|61.351
|% 14,76
|
|RYSAS
|9,59
|2.408.998
|% 12,96
|
|CELHA
|11,24
|2.878.033
|% 12,85
|
|DOKTA
|85,60
|2.622.448
|% 11,17
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|BEYAZ
|3,91
|450.780
|% -5,56
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|CRDFA
|2,45
|1.784
|% -3,16
|
|HALKB
|7,33
|155.338.233
|% 6,54
|
|THYAO
|14,07
|119.977.921
|% 1,66
|
|PETKM
|4,15
|113.101.571
|% 0,97
|
|ODAS
|2,20
|40.038.292
|% 0,46
|
|ASELS
|23,66
|39.359.060
|% 1,20
|
|PETKM
|4,15
|113.101.571
|% 0,97
|
|TSKB
|1,40
|36.278.150
|% 2,94
|
|HALKB
|7,33
|155.338.233
|% 6,54
|
|ODAS
|2,20
|40.038.292
|% 0,46
|
|KARSN
|1,78
|29.006.477
|% 1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7486
|7,7875
|% -0,03
|
|Frank
|6,1585
|6,1956
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5905
|1,5985
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|-2,70
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,72
|54,72
|0,27
|