BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.02.2020 09:50
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816867
BIST
18:05119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
0
En Düşük
0
18:055,9843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9880
En Düşük
5,9802
18:056,6191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6241
En Düşük
6,6166
18:05302,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,96
|Açılış
|: 302,48
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
302,33
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|12,10
|13.412.328
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,61
|109.471.626
|% 0,00
|
|HUBVC
|34,00
|12.744.410
|% 0,00
|
|ERSU
|3,96
|1.165.075
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|194.967.860
|% 0,00
|
|ASUZU
|12,10
|13.412.328
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,61
|109.471.626
|% 0,00
|
|HUBVC
|34,00
|12.744.410
|% 0,00
|
|ERSU
|3,96
|1.165.075
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|194.967.860
|% 0,00
|
|THYAO
|13,84
|1.707.432.683
|% 0,00
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 0,00
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,11
|566.200.081
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 0,00
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,06
|445.688.090
|% 0,00
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,70
|228.398.456
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7628
|7,8018
|% 0,15
|
|Frank
|6,1618
|6,1989
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5911
|1,5990
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.572
|-5,01
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,91
|54,91
|0,46
|