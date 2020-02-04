BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.02.2020 09:50
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816868
BIST
10:21120.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 998,51
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
10:215,9860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9880
En Düşük
5,9802
10:216,6180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6241
En Düşük
6,6159
10:21302,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,72
|Açılış
|: 302,72
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
302,20
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|17,18
|61.351
|% 14,76
|
|CELHA
|11,24
|4.287.269
|% 12,85
|
|DOKTA
|85,75
|4.053.646
|% 11,36
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|POLTK
|84,25
|25.612
|% 9,56
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|BEYAZ
|3,91
|450.780
|% -5,56
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|CRDFA
|2,44
|30.120
|% -3,56
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|HALKB
|7,41
|252.473.450
|% 7,70
|
|THYAO
|14,14
|234.907.851
|% 2,17
|
|PETKM
|4,16
|123.360.751
|% 1,22
|
|KRDMD
|2,89
|64.207.660
|% 2,48
|
|ASELS
|23,68
|49.815.948
|% 1,28
|
|HALKB
|7,41
|252.473.450
|% 7,70
|
|PETKM
|4,16
|123.360.751
|% 1,22
|
|TSKB
|1,40
|38.375.415
|% 2,94
|
|ODAS
|2,21
|49.489.830
|% 0,91
|
|KRDMD
|2,89
|64.207.660
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7466
|7,7855
|% -0,06
|
|Frank
|6,1586
|6,1957
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5905
|1,5985
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|-1,92
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|54,64
|54,64
|0,19
|