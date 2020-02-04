BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.02.2020 09:50
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816872
BIST
10:28120.440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.197,22
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
10:285,9851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9880
En Düşük
5,9802
10:286,6150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0049
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6241
En Düşük
6,6136
10:28302,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,48
|Açılış
|: 302,95
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
302,20
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,75
|5.976.525
|% 17,97
|
|BURVA
|17,18
|61.351
|% 14,76
|
|DITAS
|12,90
|5.529.161
|% 12,57
|
|DOKTA
|86,00
|5.536.868
|% 11,69
|
|HLGYO
|1,65
|42.161.634
|% 10,74
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|BEYAZ
|3,91
|450.780
|% -5,56
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|CRDFA
|2,44
|30.120
|% -3,56
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|HALKB
|7,37
|301.918.540
|% 7,12
|
|THYAO
|14,13
|278.082.433
|% 2,10
|
|PETKM
|4,15
|163.589.160
|% 0,97
|
|KRDMD
|2,89
|100.246.512
|% 2,48
|
|ASELS
|23,78
|97.937.735
|% 1,71
|
|HALKB
|7,37
|301.918.540
|% 7,12
|
|PETKM
|4,15
|163.589.160
|% 0,97
|
|KRDMD
|2,89
|100.246.512
|% 2,48
|
|EKGYO
|1,71
|58.761.142
|% 1,18
|
|TSKB
|1,38
|44.494.340
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7468
|7,7856
|% -0,06
|
|Frank
|6,1613
|6,1984
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5907
|1,5987
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|-2,70
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,72
|54,72
|0,27
|