BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.02.2020 09:52
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816880
BIST
11:29120.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.189,32
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
11:295,9819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0034
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9765
11:296,6140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0059
|Açılış
|: 6,6070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6104
11:29301,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -1,70
|Açılış
|: 301,74
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
301,74
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|88,55
|18.760.373
|% 15,00
|
|POLTK
|84,00
|61.060
|% 9,23
|
|UFUK
|5,50
|23.964
|% 8,48
|
|HLGYO
|1,61
|71.593.705
|% 8,05
|
|ETILR
|2,50
|87.705
|% 7,30
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|MTRYO
|5,45
|5
|% -3,02
|
|MPARK
|17,58
|1.833.781
|% -2,44
|
|QNBFL
|142,00
|170.653
|% -2,07
|
|PAPIL
|10,39
|7.154.087
|% -1,52
|
|THYAO
|14,18
|507.089.292
|% 2,46
|
|PETKM
|4,21
|452.209.113
|% 2,43
|
|HALKB
|7,33
|413.965.493
|% 6,54
|
|ASELS
|23,86
|214.058.169
|% 2,05
|
|SISE
|5,56
|176.672.003
|% -0,36
|
|PETKM
|4,21
|452.209.113
|% 2,43
|
|HALKB
|7,33
|413.965.493
|% 6,54
|
|KRDMD
|2,88
|146.003.173
|% 2,13
|
|OZGYO
|2,04
|92.692.101
|% 10,27
|
|ODAS
|2,19
|100.454.475
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7363
|7,7751
|% -0,19
|
|Frank
|1,5906
|1,5986
|% 0,01
|
|Riyal
|302,2850
|302,3510
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|-5,45
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|54,59
|54,59
|0,14
|