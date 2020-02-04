BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.02.2020 09:52
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816881
BIST
11:27120.440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.196,90
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
11:275,9805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0048
|Açılış
|: 5,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9765
11:276,6138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6104
11:27302,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,24
|Açılış
|: 302,19
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
302,11
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|88,55
|18.638.720
|% 15,00
|
|CELHA
|11,38
|8.773.652
|% 14,26
|
|BURVA
|16,70
|182.969
|% 11,56
|
|OZGYO
|2,04
|89.132.070
|% 10,27
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|BEYAZ
|3,87
|1.036.957
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|CRDFA
|2,45
|109.120
|% -3,16
|
|THYAO
|14,17
|453.757.867
|% 2,38
|
|PETKM
|4,21
|445.502.432
|% 2,43
|
|HALKB
|7,33
|409.847.979
|% 6,54
|
|ASELS
|23,84
|203.145.306
|% 1,97
|
|SISE
|5,55
|170.432.149
|% -0,54
|
|PETKM
|4,21
|445.502.432
|% 2,43
|
|HALKB
|7,33
|409.847.979
|% 6,54
|
|KRDMD
|2,88
|145.766.399
|% 2,13
|
|ODAS
|2,19
|99.562.843
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,04
|89.132.070
|% 10,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7363
|7,7751
|% -0,19
|
|Frank
|6,1519
|6,1890
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5906
|1,5986
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|-6,85
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|0,28
|