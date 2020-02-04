BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.02.2020 09:52
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816882
BIST
11:21120.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.146,44
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
11:215,9797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0056
|Açılış
|: 5,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9765
11:216,6127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0072
|Açılış
|: 6,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6104
11:21302,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,02
|Açılış
|: 302,41
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
302,20
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|88,50
|18.368.797
|% 14,94
|
|CELHA
|11,40
|8.728.699
|% 14,46
|
|BURVA
|16,80
|179.264
|% 12,22
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|POLTK
|84,00
|61.060
|% 9,23
|
|BEYAZ
|3,87
|1.036.957
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|CRDFA
|2,45
|109.120
|% -3,16
|
|THYAO
|14,14
|435.389.882
|% 2,17
|
|HALKB
|7,31
|405.964.012
|% 6,25
|
|PETKM
|4,19
|391.110.715
|% 1,95
|
|ASELS
|23,84
|198.146.580
|% 1,97
|
|SISE
|5,55
|167.781.820
|% -0,54
|
|PETKM
|4,19
|391.110.715
|% 1,95
|
|HALKB
|7,31
|405.964.012
|% 6,25
|
|KRDMD
|2,88
|145.531.855
|% 2,13
|
|ODAS
|2,19
|96.168.855
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,61
|67.970.265
|% 8,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7392
|7,7780
|% -0,16
|
|Frank
|6,1553
|6,1924
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5907
|1,5987
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|-6,71
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|54,78
|54,78
|0,33
|