BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.02.2020 09:52
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816885
BIST
10:27120.370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.126,93
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
10:275,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9880
En Düşük
5,9802
10:276,6174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6241
En Düşük
6,6155
10:27302,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,48
|Açılış
|: 302,95
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
302,20
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,64
|5.955.032
|% 16,87
|
|BURVA
|17,18
|61.351
|% 14,76
|
|DITAS
|12,90
|5.508.069
|% 12,57
|
|DOKTA
|85,95
|5.363.940
|% 11,62
|
|HLGYO
|1,64
|35.993.580
|% 10,07
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|BEYAZ
|3,91
|450.780
|% -5,56
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|CRDFA
|2,44
|30.120
|% -3,56
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|HALKB
|7,36
|294.574.487
|% 6,98
|
|THYAO
|14,10
|268.960.113
|% 1,88
|
|PETKM
|4,16
|161.890.118
|% 1,22
|
|KRDMD
|2,88
|92.550.391
|% 2,13
|
|ASELS
|23,74
|86.420.345
|% 1,54
|
|HALKB
|7,36
|294.574.487
|% 6,98
|
|PETKM
|4,16
|161.890.118
|% 1,22
|
|EKGYO
|1,72
|58.596.240
|% 1,78
|
|KRDMD
|2,88
|92.550.391
|% 2,13
|
|TSKB
|1,38
|44.167.925
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7492
|7,7881
|% -0,03
|
|Frank
|6,1603
|6,1974
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5905
|1,5985
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|-3,32
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,83
|54,83
|0,38
|