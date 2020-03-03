BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
03.03.2020 13:56
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823897
BIST
16:47109.777
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 2.467,52
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
16:476,1664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1583
16:476,8605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8401
16:47318,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 4,16
|Açılış
|: 318,16
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.181.744
|% 19,83
|
|TKNSA
|7,94
|135.666.849
|% 17,98
|
|CRFSA
|6,71
|42.078.280
|% 17,10
|
|SONME
|6,11
|5.518.582
|% 14,85
|
|SNPAM
|6,04
|2.061.890
|% 14,83
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,36
|8.972.695
|% -6,35
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|GYHOL
|21,80
|11.093.456
|% -5,05
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|29,86
|1.146.768.500
|% 5,74
|
|THYAO
|12,10
|952.298.014
|% 2,54
|
|GARAN
|9,99
|537.848.946
|% 4,39
|
|KARSN
|1,90
|317.074.476
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,51
|300.982.370
|% 5,02
|
|KARSN
|1,90
|317.074.476
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|216.978.821
|% 7,81
|
|IHYAY
|1,17
|154.864.430
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,51
|300.982.370
|% 5,02
|
|ODAS
|2,09
|202.642.751
|% 1,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8587
|7,8981
|% 0,23
|
|Frank
|6,4177
|6,4564
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6388
|1,6471
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.605
|19,68
|
|Altın Gr.
|318
|318
|3,97
|
|Cumhuriyet
|2.105
|2.137
|-9,00
|
|Tam
|2.099
|2.152
|-5,64
|
|Yarım
|1.015
|1.041
|-2,73
|
|Çeyrek
|509
|520
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|16,82
|16,86
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,03
|
|B. Petrol
|53,13
|53,13
|1,23
|
Seans Raporu
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16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3265, 71 artarak (% 2.56 ) 130, 837
-
16:57METRO
Yüzde 9.09 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 256, 410 adet işlem
-
16:56AVTUR
Yüzde 6.67 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 058, 586 adet işlem
-
16:55IHLAS
Yüzde 6.49 oranında artışla 0.82 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 034, 346 adet işlem
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16:54OYAYO
Yüzde 14.80 oranında artışla 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 303, 470 adet işlem