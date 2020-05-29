BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.05.2020 12:20
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847630
BIST
13:38105.044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -316,08
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
13:386,8243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8285
En Düşük
6,8095
13:387,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0510
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6059
En Düşük
7,5388
13:38378,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,39
|Açılış
|: 378,82
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
379,27
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.321.161
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|19.061.460
|% 9,89
|
|MARKA
|1,57
|15.519.335
|% 9,79
|
|HLGYO
|1,83
|54.728.690
|% 9,58
|
|JANTS
|74,30
|11.550.217
|% 7,68
|
|EKIZ
|8,10
|142.123
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.519.933
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|109.052
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|710.156
|% -9,97
|
|CMENT
|28,52
|1.325.708
|% -9,97
|
|GARAN
|7,87
|1.032.823.441
|% 1,16
|
|THYAO
|12,42
|617.365.859
|% -2,05
|
|GSRAY
|3,26
|403.084.407
|% 5,50
|
|ASELS
|30,14
|333.471.840
|% 0,27
|
|TUKAS
|8,87
|320.863.922
|% -6,63
|
|GARAN
|7,87
|1.032.823.441
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,45
|189.547.003
|% 0,69
|
|GSRAY
|3,26
|403.084.407
|% 5,50
|
|TSKB
|1,06
|98.207.909
|% 0,95
|
|CEMAS
|1,15
|77.646.032
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3866
|8,4287
|% 0,21
|
|Frank
|7,0719
|7,1145
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8120
|1,8211
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|8,25
|
|Altın Gr.
|379
|379
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.487
|13,80
|
|Tam
|2.530
|2.556
|6,60
|
|Yarım
|1.234
|1.248
|6,90
|
|Çeyrek
|617
|625
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,55
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,04
|
|B. Petrol
|35,06
|35,06
|-0,97
|