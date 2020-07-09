BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
09.07.2020 08:51
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk değeri değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858085
BIST
10:17119.069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 356,93
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.861
10:176,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8668
En Düşük
6,8526
10:177,7977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
10:17400,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,44
|Açılış
|: 400,35
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,50
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|31.349.692
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|10.128.583
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|1.553.205
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|39.140.790
|% 9,97
|
|PKENT
|251,70
|440.223
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,93
|4.886.392
|% -10,00
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|SNPAM
|9,18
|1.155.310
|% -4,67
|
|ZOREN
|2,66
|23.824.053
|% -4,66
|
|MRGYO
|2,57
|285.449
|% -4,46
|
|EKGYO
|2,30
|268.859.490
|% 0,88
|
|KRDMD
|3,28
|214.122.996
|% 0,31
|
|THYAO
|11,49
|166.350.547
|% 1,59
|
|PETKM
|4,34
|107.056.528
|% 1,40
|
|GARAN
|8,18
|94.558.015
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,30
|268.859.490
|% 0,88
|
|KRDMD
|3,28
|214.122.996
|% 0,31
|
|PETKM
|4,34
|107.056.528
|% 1,40
|
|TSKB
|1,32
|30.205.914
|% 0,76
|
|GSDHO
|2,37
|48.784.584
|% 1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6586
|8,7021
|% 0,42
|
|Frank
|7,3007
|7,3447
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|4,64
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,00
|
|Tam
|2.668
|2.682
|8,20
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|3,90
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,29
|43,29
|-0,01
|